رياضة | الأهلي يحسمها: أزارو لن يرحل عن الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسمها: أزارو لن يرحل عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسئولو النادي الأهلي استمرار النجم المغربي وليد أزارو، مهجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والعائد من إعارته لفريق الاتفاق السعودي.

وقال جمال جبر، مدير المركز الإعلامي بالأهلي، في تصريحاته لموقع "البطولة" المغربي " إن أزارو مستمر مع الأهلي، ولا توجد أي نية في التفريط بخدماته، مشيرا إلى أنه من أفضل المهاجمين في إفريقيا.

Advertisements

وتابع:" أزارو لاعب مميز، ونُراهن عليه بشدة ونعلق عليه طموحات عريضة، قناعاتنا بشأنه قائمة على قدرته على تقديم الإضافة للفريق".

وأكمل :"كل ما أُشيع خلال الآونة الأخيرة بشأن إمكانية رحيل أزارو لا أساس له من الصحة، نُدرك أهميته بالنسبة لنا وما بإمكانه إضافته للفريق في الفترة القادمة".

يذكر أن أزارو انتقل إلى الأهلي في صيف 2017، قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، في صفقة قاربت المليون ونصف المليون دولار، ويتبقى في عقده موسم إضافي.