رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي يوم 25 سبتمبر المقبل في المغرب، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسوف تقام مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء يوم 2 أكتوبر المقبل في القاهرة حسب الموقع الرسمي للقلعة البيضاء، والذي أعلن تلك المواعيد منذ قليل.

ويلعب النادي الأهلي مع فريق الوداد البيضاوي المغربي في الدور النصف نهائي الآخر من البطولة الإفريقية لنسخة 2019/2020.

وحقق المارد الأبيض انتصارا هاما على النادي الاهلي منذ أيام في قليلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.