رياضة | حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجديد تعاقده بالفترة المقبلة والتراجع عن فكرة الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وجاء ترحيب فتحي بالبقاء، بعدما لاقى ترحيب من جانب جماهير المارد الأحمر وإدارة النادي، بالرغم من قراره السابق بالرحيل إلى صفوف بيراميدز سبورت.

ويحاول فتحي، في الحصول على العقود التي وقعها مع إدارة بيراميدز سبورت، والتراجع عن الانضمام مع دفع مقدم التعاقد الذي حصل عليه عند التوقيع.

وكان فتحي أعلن رحيله في وقت سابق عن النادي الأهلي، وعدم تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدما فشل في التوصل لاتفاق مع ناديه.