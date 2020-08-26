شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. ما هي المدة القانونية التي يمتكلها ميسي لاختيار فريقه الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

منذ إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نيته الرحيل عن فريقه الإسباني برشلونة، وبدأت التكنهات بشأن وجهته المقبلة مع اقتراب انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

وبسبب انتشار فيروس «كورونا» تم تغييرموعد اغلاق سوق الانتقالات الصيفية في أكثر من دوري من الدوريات الأوروبية الكبرى؟

ويؤكد الخبراء أنه لن تكون هناك صفقات انتقال كبرى هذا الموسم، على الرغم من حقيقة أنه في حال رحيل ميسي عن برشلونة فسيكون الأرجنتيني هو الصفقة الأهم في السنوات الأخيرة.

وأغلقت بعض الأسواق أبوابها في أوروبا بالفعل، إلا أن جائحة «كوفيد-19» تركت النوافد مفتوحة لمدة أطول في بعضها، مثل إيطاليا، لكن يبقى السؤال ما هي المدة التي يملكها ميسي للتوقيع مع ناد؟

مواعيد إغلاق سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية:

في إسبانيا: 5 / 10 / 2020

في البرتغال: 6 / 10 / 2020

في إنجلترا: 16 / 10 / 2020

في ألمانيا: 5 / 10 / 2020

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في إيطاليا: 5 / 10 / 2020

في فرنسا: 9 / 7 / 2020

في هولندا: 21 / 7 / 2020

وأبلغ النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما ناديه الكتالوني عبر الفاكس أنه يرغب في فسخ عقده «من جانب واحد»، بموجب البند الذي يسمح له القيام بذلك، لكن النادي يعتبر أن عقد ميسي ساري المفعول حتى 30 يونيو 2021، وأن بند إمكانية رحيله عن النادي انتهت صلاحيته في 10 يونيو.