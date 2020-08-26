شكرا لقرائتكم الجبلاية تحيل بعض مسؤلي الكرة للجنة الانصباط للهجوم على الحكام .. القيعي وعامر ابرزهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إحالة عدد من المسئولين فى الكرة المصرية إلى لجنة الانضباط برئاسة سيد البندارى لاتخاذ قرارات بشأنهم بسبب هجومهم على الحكام أو على اللجنة الخماسية خلال الفترة الأخيرة.. وضمت القائمة كل من فرج عامر رئيس نادى سموحة وسمير حلبية رئيس النادى المصرى البورسعيدي وخالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى، بجانب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى الذى فتح النار مؤخرا على لجنة الحكام والحكم الكرواتى الذى أدار القمة. 120 بين الأهلى والزمالك.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك "التحكيم والفار فى كرة القدم المصرية للأندية الجماهيرية الأهلى والزمالك ومعاهم بيراميدز فقط، باقى الأندية كومبارس تلعب دور المهزوم باستمرار".

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كما تدرس لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى، توقيع غرامة مالية على عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، بعد تصريحاته الأخيرة التى هاجم فيها لجنة الحكام وكذلك الحكم الكرواتى الذى أدار مباراة القمة بداعى تعمده خسارة الأهلى من خلال قرارات معدة مسبقة وصفها بالأجندة الخاصة، وسيتم تحصيل هذه الغرامة من مستحقات الأهلى لدى الجبلاية.

وكلفت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، المستشار سيد البندراى رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالجبلاية بمراجعة تصريحات عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى التى قالها فى قناة النادى خلال الساعات الأخيرة، وفى حالة التأكد من صحتها سيتم توقيع عقوبات على القيعى بداعى التجاوز فى حق لجنة الحكام التى اختارت الحكم الكرواتى لادارة مباراة القمة الأخيرة.

وانتقد عدلى القيعى حكم مباراة القمة 120 قائلا:" هذا حكم نفذ أجندة بكل وقاحة وأخطاءه غريبة ولقطة وليد سليمان ضربة جزاء وهو الحكم ذهب للفار عشان يقول ما فيهاش حاجة ولو أن هناك آلية للتحقيق مع الحكم من الاتحاد الدولى ستسفر عن مفاجآت، خصوصا وأنه فعل نفس الامر فى مباراة الأهلى أمام بيراميدز الموسم الماضى". وطالب عدلى القيعى أبناء القلعة الحمراء بالاتحاد في الفترة الحالية مؤكدا أن هذا الوقت يستدعى الخوف على الكيان بسبب التحالفات الكبيرة وحجم الإنفاق الزائد عن الحد ضده، وقال عدلى القيعى في تصريحات لقناة الأهلى :" يا أبناء الأهلى اتحدوا لقد جاء وقت الخوف على الأهلى وعندما كنا نقول لا تخافوا على الكيان كان الأمر يقتصر على بعض المناوشات الكروية ولكن الأمر أصبح مخيف ومرعب في الوقت الحالي". وتابع مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى:" التحالفات ضد الأهلى في الزيادة وكذلك الانفاق وهناك من يتفنن في إيجاد أخطاء للنادى الأهلى خاصة فى خطوات التجديد للاعبين" مؤكدا :" ماحدث في مباراة القمة لم يفاجئنى ولكن أكد مخاوفي". وواصل القيعى:" جمهور الأهلى يجب أن يفطن تماما للهجوم على فريقه ويدعمه لأن كمية الناس التي تنقض على الأهلى كثيرة ومواقفهم تتغير في يوم وليلة".