شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يتعادل أمام سموحة بهدف لكل فريق في الجولة 22 من الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وتقدم سموحة عن طريق الاوغندى ديريك نيسيبامبي فى الدقيقة 47 بعد متابعة للكرة العرضية التى أرسلها زميله صلاح محسن ليودع الكرة فى المرمى الخالى من حارسه فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة. وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 22 ويحتل المركز الثالث عشر بمسابقة الدوري فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 28 فى المركز السابع. وشهدت الدقائق الاخيرة إثارة بين الفريقين حيث ألغى أحمد الغندور حكم المباراة هدف لطلائع الجيش بسبب وقوع المهاجم ناصر منسي في التسلل ، ثم سجل كريم طارق هدف التعادل وبعدها احتسب أحمد الغندور ركلة جزاء للطلائع فى الدقيقة 101 وأهدرها عمرو جمال . وبدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع المباراة بتشكيل مكون من :"محمد بسام وأحمد سامى وعلى الفيل وعاصم صلاح وأبو المجد بوشا وعمرو السيسى ومهند لاشين وعمار حمدى وكريم طارق وأحمد سمير وناصر منسى". Advertisements وضمت دكة بدلاء الطلائع كل من: "محمد شعبان وخالد سطوحى وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وعبد الرحمن زولا ومحمد شحاته وأحمد كابوريا ومحمد ناصف وعمرو جمال". فى المقابل بدأ حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة مباراته مع الطلائع بتشكيل ضم كل من :"عمر صلاح وأحمد جمال ورجب نبيل ويوسف ديوب وأحمد أبو الفتوح ومحمد كوفى وديربك وأحمد حمص وأمومو وصلاح محسن وحسام حسن" وضمت دكة بدلاء سموحة كل من :"محمد طلعت وشريف رضا والسيد فريد ومحمد نادى وأحمد مكى ومحمد الترهونى وفارس مجاهد وحسين تيمور وخالد عبد الفتاح". وأثبتت الأشعة التى خضع لها عمار حمدى لاعب الأهلى المعار لطلائع الجيش تعرضه لكدمة فى الشظية وحاجته للراحة لمدة يومين فقط ويعود لتدريبات فريقه بعدها بشكل طبيعى، وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.

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