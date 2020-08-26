شكرا لقرائتكم مفاجأة .. ميسي يدرس اللجوء لـ فيفا في أزمته مع برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يفكر في اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،فى أزمته مع ناديه برشلونة الاسباني من أجل الرحيل عن ملعب كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحييفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الايطالية ذكرت أن اللاعب الدولي الأرجنتيني يحاول إجبار برشلونة على الموافقة على رحيله.

وأشارت إلى أن ميسي طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم الحصول على بطاقة تُدعى CTI والتي من شأنها إعطائه الحق في طلب الانتقال وتحديد مصيره دون اللجوء إلى إدارة البلاوجرانا.

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وكان ميسي قد طلب تفعيل البند الموجود في عقده والذي يسمح له الرحيل مجانًا وقتما يشاء، لكن إدارة برشلونة خرجت لتنفي الأمر وتؤكد أن هذا البند انتهت صلاحيته في يونيو الماضي.

وإذا أصرت إدارة برشلونة على موقفها، سيتعين على الأندية دفع700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب صاحب الـ33 عامًا، وذلك من أجل الموافقة على رحيله قبل نهاية عقده الذي يتبقى به موسم واحد فقط.