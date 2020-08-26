في أول تصريح له بعد الواقعة.. مروان محسن يكشف تفاصيل لقطة التسلل!

تعرض مروان محسن مهاجم الأهلى لموجة من الانتقادات طوال الأيام الماضية، وتحديداً بعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى فاز فيها الأخير بثلاثة أهداف لهدف بالدورى، ووجه كثيرون سهام النقد للمهاجم الدولى لاسيما بعدما ظهر فى إحدى الهجمات للأهلى يعود للخلف تاركاً فرصة تسجيل هدف التعادل لفريقه ظنّاً منه أن الكرة "تسلل".

الحملة التى تعرض لها مروان محسن كانت قاسية وصعبة للغاية، خاصة أنها جاءت من كثيرين، سواء عبر منصّات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أو الخبراء أو زملاء سابقين لمروان فى الملاعب، فيما ظهر البعض مُدافعاً عن اللاعب مُطالبين بضرورة عدم "ذبحه" كروياً.

وشرح مروان محسن مهاجم الأهلي سبب تركه للكرة في فرصة فريقه أمام الزمالك في قمة الدوري.

وقال مروان محسن: "ما حدث أنني اعتقدت وقوعي في موقف تسلل من خلال رؤيتي داخل الملعب". حسبما نشر موقع "في الجول"

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "تركت الكرة لكي يحاول عليها محمد هاني وتصبح أكثر خطورة وفاعلية".

وتابع "فوجئت بعد المباراة بهذا الكم الهائل من التعليقات على تلك اللقطة وترك كل ما حدث في المباراة، وكأنها هي السبب في كل ما حدث".

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وأكمل حديثه قائلا: "اعتدت على حملات الهجوم والتشكيك وأقول لمن يتهجمون علي، حسبنا الله ونعم الوكيل".

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.