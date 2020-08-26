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الدولى للخماسى يتابع الترتيبات النهائية لاستضافة مصر لبطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، وفد من الاتحاد الدولى للعبة يوم 24 سبتمبر المقبل، لمعاينة الترتيبات النهائية لاستضافة مصر لبطولة العالم للشباب والمقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل، حيث يتكون الوفد من  رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولى ، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ، ورئيس اللجنة الفنية فى اولمبياد طوكيو 2021 .

ومن المنتظر، أن يقوم الوفد بمتابعة التجارب للنظام الجديد فى طريقة اللعب للخماسي قبل تطبيقه في اولمبياد فرنسا 2024 ، حيث يتم تجربته فى خمس دول على مستوى العالم وهم المجر ومصر والمكسيك وكوريا وايطاليا .

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وأعلن الاتحاد الدولي للخماسى الحديث عن المواعيد الجديدة للبطولات المتبقية للتأهل لأولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها بعد الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس ، حيث ستقام بطولة العالم للخماسى الحديث ولليزر رن في الفترة من 7 إلى 13 يونيو 2021 في منسيك ببلغاريا، وتعد هذه البطولة هي أخر فرص التأهل لأولمبياد طوكيو، وستعلن قائمة التصنيف الدولى المؤهل للأولمبياد في اليوم التالي للبطولة، وبعد إلغاء باقى سلسلة بطولات كأس العالم موسم 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا بعد إقامة البطولة الأولى التي استضافتها مصر، فقد تم الاتفاق على استكمال باقي سلسلة البطولات في نفس الدول المستضيفة وفي نفس المواعيد عام 2021.

 

وسيقام كأس العالم بودابست في الفترة من 24 إلى 28 مارس، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 7 إلى 11 أبريل، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 15 إلى 18 إبريل، ويقام نهائى كأس العالم في الفترة من 13 إلى 16 مايو في سول .

 

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