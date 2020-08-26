شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للخماسى يتابع الترتيبات النهائية لاستضافة مصر لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، وفد من الاتحاد الدولى للعبة يوم 24 سبتمبر المقبل، لمعاينة الترتيبات النهائية لاستضافة مصر لبطولة العالم للشباب والمقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل، حيث يتكون الوفد من رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولى ، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ، ورئيس اللجنة الفنية فى اولمبياد طوكيو 2021 .
ومن المنتظر، أن يقوم الوفد بمتابعة التجارب للنظام الجديد فى طريقة اللعب للخماسي قبل تطبيقه في اولمبياد فرنسا 2024 ، حيث يتم تجربته فى خمس دول على مستوى العالم وهم المجر ومصر والمكسيك وكوريا وايطاليا .
وسيقام كأس العالم بودابست في الفترة من 24 إلى 28 مارس، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 7 إلى 11 أبريل، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 15 إلى 18 إبريل، ويقام نهائى كأس العالم في الفترة من 13 إلى 16 مايو في سول .
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