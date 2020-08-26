شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: أعمال تطوير وإنشاءات شبابية ورياضية جديدة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحى بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، تنفيذ مشروعات شبابية ورياضية جديدة بالمحافظة بتكلفة 45 مليونا و650 ألف جنيه.

وتتضمن المشروعات الجديدة، إنشاء 4 مبانى إدارية فى مراكز شباب (الأمان – بغداد – عبد القادر – أبو منقار)، وإقامة سور لنادى بلاط الرياضى واستكمال تطوير نادى الهجن بمركز باريس وإقامة مبنى إدارى بمركز شباب ذخيرة وحمام سباحة بمركز شباب بلاط، واستكمال مدرجات نادى الداخلة الرياضى.

يذكر أن الوزارة خلال الفترة الحالية تعمل على مشروع تطوير المدينة الشبابية بمدينة الخارجة بتكلفة 25 مليون جنيه، لينتهى المشروع فى نهاية 2022، مع إنشاء 4 ملاعب خماسية بنجيل صناعى فى مراكز شباب (العروبة – عزب القصر – عين عيش – عزب القصر)، مع إنشاء ملعب قانونى كرة قدم بنجيل صناعى فى مركز شباب عزب القصر.

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد، بجانب تنمية قدرات الإنسان، موضحا أن مشروعات الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب حققت قيمة استثمارية تتخطى المليار ومائتى مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب فى 19 محافظة.