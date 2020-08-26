شكرا لقرائتكم خبر عن دورى الصالات يستأنف نشاطه 3 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات دورى كرة الصالات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، استئناف مسابقة الدورى للموسم الكروى 2020/2019 يوم السبت الموافق 3 اكتوبر المقبل وذلك بعد توقف دام لأكثر من أربع اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتستأنف المسابقة التي يتبقى على نهايتها 4 جولات، بمباراة مصر المقاصة والبنك الأهلى يوم 3 اكتوبر وتقام مباريات الجولة الخامسة عشر يوم 6 اكتوبر، والجولة السادسة عشر يوم 17 أكتوبر، والجولة السابعة عشر يوم 20 أكتوبر على أن ينتهى الموسم يوم 24 اكتوبر بعد نهاية الجولة الـ18.

كرة صالات



كرة صالات

فى السياق ذاته، دخل منتخب مصر لكرة الصالات معسكر مفتوح بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم ليتوانيا 2021.

ويضم المعسكر 18 لاعبا من منتخب الشباب الحاصل علي برونزية أولمبياد الأرجنتين وعناصر من دوري كرة الصالات ودوري الشركات والدوري العام من القسم الثاني والثالث، ويسعي هشام صالح المدير الفني لتجديد دماء المنتخب والنزول بمتوسط الاعمار السنية واكتشاف عناصر جديدة إضافة للقوام الأساسي .

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وأكدت الدكتور سحر عبد الحق أنها تسعي لتوفير كل متطلبات المنتخب خلال الفترة القادمة من معسكرات تدريبية ومباريات ودية للظهور بشكل مشرف في كأس العالم خاصة وأن مصر من اقوي المنتخبات في افريقيا.

وقالت عبد الحق ان المنتخب الفترة المقبلة سيشهد دماء جديد وان الجهاز الفني وضع خطة للنزول بمعدل الاعمار السنية واكتشاف عناصر جديدة واعطاء الفرصة للاعبين الموهوبين إضافة إلي القوام الأساسي للمنتخب .

وأكد هشام صالح أنه وضع خطة لإعداد المنتخب بشكل جيد بإشراف من سحر عبد الحق وأنه يتم اختبار أكثر من لاعب بدوري الصالات والدوري العام ودوري الشركات مع بعض العناصر المميزة من منتخب الشباب خلال المعسكر الحالي وان باب المنتخب مفتوح للعناصر المميزة .

وقال إنه يسعي لإقامة سلسلة من المباريات الودية الدولية طبقا للأجندة الدولية حيث تلقي منتخب مصر لكرة الصالات دعوات من منتخبات باراجواي وفرنسا وإيران لإقامة تجارب ودية .

واضاف هشام صالح أن هناك دعم متواصل من سحر عبد الحق ولا تبخل علي المنتخب بشئ مشيرا إلي أن زيارتها للفريق ساهمت في رفع معنويات اللاعبين بشكل كبير ووجه لها الشكر علي دعمها .

ويقود منتخب مصر لكرة الصالات هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن عبد الرحمن مدرب حراس المرمي و دكتور عادل الحداد ودكتور هاني درويش الجهاز الطبي وأحمد حسن مسئول مهمات.