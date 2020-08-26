شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى المقاولون العرب، بسلبية المسحة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى أمس، استعداداً لمواجهة الزمالك فى مباراة الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء غد الخميس.

ويستعيد المقاولون العرب خدمات لاعبه محمد سالم مهاجم الفريق فى المباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام نادى الزمالك، وذلك بعد غيابه عن مباراة فريقه الماضية الماضية أمام أسوان للإصابة بإجهاد فى العضلة الضامة، ويعتبر سالم من أهم العناصر المؤثرة فى خط هجوم المقاولون، حيث سجل 5 أهداف خلال الموسم الجارى وصنع هدفين، رغم مشاركته كبديل فى أغلب المباريات، من بينها هدفه فى شباك الزمالك بالدور الأول خلال المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

في سياق متصل، ناشد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة، مسئولى اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ضرورة إعادة النظر فى جدول مباريات ذئاب الجبل، خاصة أن الفريق مضطر لخوض ثلاث مباريات فى 3 مدن مختلفة في أقل من أسبوع، وهو ما يستحيل تطبيقه فى ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا وأخذ المسحات والحاجة لجلسات استشفاء بسبب ضغ المباريات.

وقال عضو مجلس المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابعَ، "الفريق مضطر لخوض مباراة الزمالك الخميس فى القاهرة، والسفر صباح اليوم التالى إلى الغردقة لمواجهة الجونة، ثم لعب المباراة والعودة من جديد إلى القاهرة قبل أن يسافر الفريق مجدداً إلى الإسكندرية لمواجهة المصرى، فكيف يتحمل اللاعبون هذا الأمر؟!.

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وأضاف فتحى، لن تكون حتى هناك فرصة لجلسة استشفاء بعد المباراة التي يتم خوضها، رغم أننا سنسافر بالطائرة لتوفير الوقت والجهد، إلا أن هذه المباريات ستقضى على الفريق حتى فى الظروف الطبيعية لا يمكن للاعبين تحمل هذ الضغط.

وتابع عضو مجلس المقاولون، لا نعترض على تلاحم المباريات ونعلم ضيق الوقت، ولكن نطلب فقط تنظيم المباريات حتى لا يصاب اللاعبون بالإجهاد، أو يكونوا عرضة للإصابات بسبب عدم وجود فرصة لجلسات استشفاء.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة عقب الخسارة الأخيرة التى لحقت بذئاب الجبل بهدف نظيف أمام فريق أسوان، فى الجولة 21، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.