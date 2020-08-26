شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبدالغنى يستعرض مهاراته أمام لاعبى الزمالك فى مباراة قمة قديمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مجدى عبد الغنى، ‏‏‏لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، من نجوم كرة القدم الحريصين على استعاد ذكرياتهم فى الملاعب، سواء على المستوى المحلى أو القارى، من خلال المشاركة مع المنتخب الوطني، ويشارك "البلدوزر" متابعيه على السوشيال ميديا فيديوهات من مباريات قديمة له، فضلا عن سجل أرشيفى من صور الذكريات مع أصدقائه خارج وداخل المستطيل الأخضر.

ونشر مجدي عبد الغني، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مقطعاً من مباراة قمة قديمة أمام نادى الزمالك يستعرض خلاله مهارته بالكرة أمام اثنين من لاعبي القلعة البيضاء، وعلق تعليقا طريفا قائلا، "واحدة كده ع السريع من اللى بتطرى ع القلب".



مجدى عبد الغنى فى مباراة قمة

ولا يتوقف مجدى عبد الغنى، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن استغلال أي فرصة للحديث عن مشاركته فى مونديال 1990 بطريقته، وهدفه في مرمى المنتخب الهولندي، ونشر نجم المنتخب السابق عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، جزءا من مباراة مصر وهولندا في كأس العالم وظهر وهو يؤدى حركات مهارية مع أحد اللاعبين، وعلق قائلا: " كوبري ع الماشي ".

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ويواظب مجدى عبد الغنى، نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق، على مشاركة جمهوره صور ذكرياته مع زملائه وأصدقائه بين الحين والآخر، واستعاد مجدي عبد الغني ذكرياته بصورة مع أصدقاءه وعلق قائلا: "لا شىء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب".

وفي وقت سابق، استعاد مجدي عبد الغني، لاعب النادي الأهلي السابق، ذكريات "المصيف" مع نجوم النادي القلعة الحمراء، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر جمعته بحسام البدري مدرب منتخب مصر وعلق عليها، "من ذكريات المعمورة وجه مبتسم ذو عيون على شكل قلوب.. خبراء كرة القدم اللي هيعرفوا يطلعوا منها الأسماء".

وانضم البلدوزر للفريق الأول للنادى الأهلى أواخر موسم 1976-1977، واستمر 12 عاما، حتى احترافه فى صفوف بيرامار البرتغالى لمدة 4 سنوات بداية من موسم 1987/1988، وعاد وختم مشواره الكروى فى صفوف المريخ البورسعيدى موسم 1992/1993، والمقاولون العرب موسم 1993/1994.

وحقق مع الأهلى 18 لقبا، بواقع 8 بطولات دورى أعوام "1977، 1979، 1980، 1981، 1982، 1985، 1986، 1987"، وكأس مصر 5 ألقاب أعوام "1978، 1981، 1983، 1984، 1985"، و5 بطولات أفريقيا أعوام "1982، 1984، 1985، 1986، 1987".