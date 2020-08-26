شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى فى كرة السلة.. إسماعيل أحمد أكبر لاعب فى تاريخ اللعبة يتوج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء فوز فريق سلة الاتحاد السكندرى ببطولة كأس مصر، بالتغلب على الأهلى فى المباراة النهائية وحصد اللقب الـ14 فى تاريخ النادى ليكشف عن جانب أخر فى صالة البطولة، وهو مشاركة إسماعيل أحمد لاعب فريق الاتحاد السكندرى، وأكبر لاعب كرة سلة فى مصر وهو فى عمر الـ44 عاما.



سلة الاتحاد

أصبح إسماعيل أحمد أكبر لاعب فى تاريخ كرة السلة المصرية الذى يتوج بكأس مصر وهو فى سن الرابعة والأربعون عاما، احترف إسماعيل أحمد فى لبنان منذ 20 عاما، ولعب لعدة أندية بالدورى اللبنانى، وحصل على الجنسية اللبنانية، ولعب كفرد لبنانى وليس كمحترف مصرى، وتزوج لبنانية، وعاد إلى مصر مؤخرا، وانضم إلى فريق الاتحاد السكندرى ناديه الأصلى، وشارك معهم فى البطولة والتى توج بها الفريق ليكون إسماعيل أحمد أكبر لاعب فى تاريخ السلة المصرية الذى يتوج بالكأس.

Advertisements

نهائى الكاس

استطاع فريق سلة الاتحاد السكندرى بقيادة أحمد مرعى أن يتوج ببطولة كأس مصر بالتغلب على الأهلى فى نهائى البطولة بنتيجة 76/73، فى المباراة التى جمعت الفريقين بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر .



وسبق وتوج الفريق بـ13 بطولة فى الأعوام السابقة تحت خمس قيادات فنية مختلفة، لا يقل أحهم خبرة وإنجازات عن الأخر، حصد أول بطولة لكأس مصر موسم 1975 – 1976، وموسم 1989 – 1990 تحت قيادة المدير الفنى محمود عامر. موسم 1977 – 1978، وموسم 1981 – 1982، وموسم 1982 – 1983، 1986 – 1987، وموسم 1987 – 1988.

بقيادة محمد عبد الوهاب، موسم 1983 – 1984 بقيادة فؤاد أبو الخير، موسم 1984 – 1985، وموسم 1985 – 1986، وموسم 1988 – 1989 سعيد جميل، موسم 2009 – 2010، وموسم 2011 – 2012 بقيادة عمرو أبو الخير، سموحة يفوز على سبورتنج ويحقق برونزية كأس السلة.