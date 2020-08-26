شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فنية من وزارة الرياضة لاكتشاف الموهوبين بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت لجنة فنية متخصصة فى عدد من الألعاب الرياضية إلى محافظة شمال سيناء والعريش لانتقاء عناصر جديدة من الموهوبين رياضياً، تمهيداً لضمهم إلى المشروع القومى للموهوبين تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وذلك لتجديد دماء المشروع فى شمال سيناء حيث إن عدد اللاعبين المنضمين للمشروع حتى الآن 30 لاعباً فى كرة القدم وتنس الطاولة والملاكمة.

وضمت اللجنة الفنية المعنيين بالوزارة إضافة إلى المشرفين الفنيين لمشروع لألعاب القوى وتنس الطاولة والملاكمة.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وجه بتشكيل لجان فنية تجوب المحافظات لاكتشاف عناصر جديده من الموهوبين رياضياً وضمهم للمشروع، مع مراعاة حسن الانتقاء وتقييم مستمر للاعبين التابعين للمشروع .

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وعقد الوزير اجتماعا باللجنة العليا لإدارة واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، من أجل وضع خطة العمل فى المرحلة القادمة لاكتشاف ورعاية الموهوبين وتطوير الخطة الموضوعة حالياً من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب واكتشافهم فى مختلف المجالات وبجميع محافظات مصر.

وتناول اللقاء الجهود التى قامت بها اللجنة بالتنسيق مع مختلف الجهات لاكتشاف ورعاية الموهوبين، والعمل على توفير بيئة إبداعية محفزة لاكتشاف الموهوبين والتى تتم بمنهجية علمية تعتمد على الجودة وغايتها التميز والريادة للارتقاء بمصر اقليميا ودوليا فى جميع المجالات .

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تسعى جاهدة لاستغلال البنية التحتية لديها لاكتشاف الموهوبين رياضياً بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الأخرى التى تساهم فى اكتشاف الموهوبين والعمل على رعايتهم رياضياً، وتوفير البيئة المناسبة للشباب لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم.