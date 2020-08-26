شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 17 معلومة عن صدام الأهلى والجونة قبل موقعة ستاد القاهرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة 22 بالموسم 61 للدورى بثلاث مواجهات تنطلق الأولى فى الرابعة عصرًا بمباراة طلائع الجيش صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة أمام سموحة سابع الترتيب برصيد 27 نقطة ويقام اللقاء على ملعب جهاز الرياضة العسكرى تحت إدارة الدولى أحمد الغندور.

ثانى مواجهات هذا اليوم يقام على ملعب الجيش ببرج العرب فى السادسة ويجمع نادى مصر متذيل الترتيب برصيد 16 نقطة أمام النادى المصرى الذى جمع 20 نقطة وضعته فى المركز الخامس عشر ويُدير المباراة الحكم محمود بسيونى، ويشهد استاد القاهرة الدولى اللقاء الختامى لهذا اليوم بين الأهلى وضيفه الجونة فى تمام التاسعة مساءً ونستعرض أرقام طرفى هذا اللقاء هذا الموسم وتاريخ المواجهات المباشرة بينهما فى مسابقة الدورى على النحو التالي:

1- الأهلى فى المركز الأول برصيد 56 نقطة من 21 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 2 وخسر مباراة واحدة وسجل 53 هدفًا وعليه 8 أهداف.



2- الجونة فى المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة من 21 مباراة أيضًا، حيث تفوق الفريق فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 10 وسجل 16 هدف وعليه 27 هدفًا.



3- بعد عودة الدورى حصل الاهلي على 7 نقاط من 4 مباريات بدأها بالفوز على أنبى (2 – 0) ثم تعادل مع الإنتاج الحربى (1 – 1) وفاز على أسوان (3 – 0) ثم خسر أمام الزمالك (1 – 3).



4- حصل الجونة على نقطة واحدة من 3 مباريات بعد استئناف الدورى، بدأها بالتعادل مع الاتحاد السكندرى (1 – 1) ثم خسر مرتين أمام المقاصة ثم نادى مصر (0 – 1).



5- وليد سليمان (غائب) فى صدارة هدافى الأهلى هذا الموسم برصيد 7 أهداف منها 3 أمام الجونة فى الدور الأول.



6- أحمد ياسر ريان (غائب) على رأس هدافى الجونة فى الدورى برصيد 5 أهداف يليه أحمد حمدى والزامبى والتر بواليا برصيد 3 أهداف.



7- تولى السويسرى رينيه فايلر (46 سنة) مهمة المدير الفنى للأهلى فى 31 أغسطس الماضى خلفًا للأورجويانى مارتن لاسارتي.



8- يقود البرتغالى بيدرو بارنى (53 سنة) فريق الجونة منذ 1 يناير 2020 خلفًا للمدرب المؤقت رضا شحاتة.

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9- لعب الأهلى 34 مباراة تحت قيادة فايلر فاز فى 26 وتعادل فى 6 وخسر 2.



10- قاد الفريق فى 10 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى 4 وخسر 4 مباريات أيضًا.



11- 14 مباراة جمعت الطرفين فى مسابقة الدورى منذ صعود الجونة للأضواء موسم 2009 – 2010.



12- فى المواجهة الأولى بين الطرفين تفوق الأهلى (1 – 0) فى الجولة الرابعة عشرة بتوقيع الليبيرى فرانسيس دوي.



13- فى لقاء الدور الأول (الجولة الخامسة) فاز الأهلى (4 – 0) بالغردقة بتاريخ 25 نوفمبر الماضى بتوقيع وليد سليمان (هاتريك) وحسين الشحات.



14- الأرقام تميل بقوة لمصلحة الأهلى الذى حقق 9 انتصارات مقابل فوز وحيد للجونة وتعادلا 4 مرات أخرها (1 – 1) فى الجولة 35 موسم 2014 – 2015 عندما تقدم إسلام رشدى للأهلى وتعادل إسلام محارب للجونة وكلا اللاعبين فى صفوف الجونة حاليًا.



15- على صعيد الأهداف زار الأهلى شباك الفريق الساحلى 22 مرة مقابل 7أهداف استقبلتها شباكه.



16- يُدير لقاء الأهلى مع الجونة الحكم الدولى إبراهيم الدين الذى ظهر فى 10 مباريات فى الدورى هذا الموسم من بينها لقائين للأهلى أمام حرس الحدود وبيراميدز فى الجولتين الثامنة والسادسة عشرة.



17- نور الدين (41 سنة) الذى وصل للقائمة الدولية فى 2014 أشهر خلال المباريات السابقة 28 ورقة صفراء و3 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء منها 5 فى لقاء الحدود والإسماعيلى بالجولة السابقة.