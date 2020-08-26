شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تقرر صرف الدفعة الثالثة من متأخرات الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، صرف الدفعة الثالثة من متأخرات الحكام خلال اليومين المقبلين، نظرا للظروف التى تمر بها أسرة التحكيم والكرة الطائرة طوال الفترة الماضية بسبب إيقاف النشاط نظرا لجائحة كورونا قبل عودته مجددا .

يأتى ذلك فى إطار دعم منظومة التحكيم فى الكرة الطائرة والتى تضعها اللجنة المؤقتة كأولويات الإصلاح والتطوير فى الاتحاد.

من جهته كشف إيهاب عزمى، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة، عن تفعيل صرف مستحقات الحكام بالكروت الممغنطة بعد فتح حساب بنكى جديد خاص للحكام بداية من نوفمبر القادم تزامنا مع إنطلاق موسم جديد .

وأكد عزمى أن تأخر فتح الحساب البنكى جاء بسبب إعتراض الجهة الإدارية على مسمى الحساب الخاص للحكام للاستقرار على أن يكون حساب آخر للاتحاد للصرف على الحكام وليس حساب للحكام.

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وقامت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة بإلزام الأندية بإبرام عقود للمدربين من أجل الحفاظ على حقوق مدربى الكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة .

. وشكلت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، لجنة طبية برئاسة الدكتور حسام بهجت للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى عودة النشاط لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وأسندت اللجنة المؤقتة مهمة الإشراف على اللجنة إلى سامى إبراهيم عضو مجلس الإدارة لتولى شئون الإجراءات الطبية و الإحترازية .

وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضي والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والاعتماد، حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة اعتماد باقي تصنيفات الاتحادات تباعا من أجل مراجعتها واعتمادها.