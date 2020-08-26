فيديو.. فراعنة اليد فى رحلة بحرية بالغردقة خلال الاستعداد لمونديال 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض منتخب مصر لكرة اليد رحلة بحرية فى أحد شواطئ الغردقة خلال المعسكر المقام حاليا استعدادا لبطولة كأس العالم مصر2021، المحدد لها الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري وأبدى اللاعبون والمدير الفنى الإسبانى إعجابهم الشديد بمدينة الغردقة وشواطئها المذهلة، وقام فريق منتخب كرة اليد بأنشطة بحرية مميزة خلال الرحلة. ورصدت الصفحة الرسمية لاتحاد اليد فيديو للرحلة= ورصدت الصفحة الرسمية لاتحاد اليد فيديو للرحلة= وحرصت إدارة فندق معسكر منتخب اليد بالغردقة على تنظيم استقبال للاعبين بالورود لحظة الوصول، استعدادا لمونديال مصر 2021، والذى ينطلق وسط إجراءات وقائية مشددة، بعدما أعلن مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد سلبية عينات جميع لاعبى منتخب اليد من فيروس كورونا المستجد ، بعد إجراء مسحات طبية للمنتخب بالكامل ضمن البروتكول العلاجي الذى تم توقيعه مؤخرا مع أحد المستشفيات. Advertisements وأوضح مؤمن صفا أنه تواصل مع الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم وأبلغه بسلبية عينات المنتخب والجهاز الفني والإدارى، وقال صفا إن الأمر خطوة جيدة قبل انطلاق معسكر المنتخب الأول استعدادا للمونديال الذى تستضيفه مصر فى يناير المقبل، وبدأ المنتخب الخطوة الأولى باستعدادا بمعسكر الغردقة الذى يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل لمدة 6 أسابيع. وأشاد صفا بالبروتكول العلاجي وبتعاون رئيس اللجنة الطبية للمونديال في دعم منتخب اليد الذي يستعد للحدث العالمي الأبرز على الساحة الرياضة بمشاركة 32 دولة من دول العالم، وأكد أمين صندوق اليد حرص الاتحاد على الإجراءات الاحترازية التى شددت عليها وزارة الصحة حرصا على سلامة الجميع من الوباء.

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