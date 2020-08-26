شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة يكشف كواليس طلب الزمالك ضم نجله بعد رحيله عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عمارة، نجم النادى الأهلى السابق، لـ ”الخليج 365”، عن اهتمام نادى الزمالك بضم نجله هادى، بعد إقصائه من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء مؤخراً، وقال عمارة فى تصريحات خاصة، إنه تلقى مكالمة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وكذلك من أمير مرتضى يرحبان فيها بضم هادى إلى القلعة البيضاء، وما زال عمارة يدرس الأمر.

فيما أعرب محمد عمارة عن غضبه الشديد من "تصفية الحسابات"، على حد وصفه، على حساب نجله، قائلا، "مش هسكت، ابن خالد بيبو فى قطاع الناشئين 2005، وبعد توليه مسئولية قطاع الناشئين، قام بإقالة المدرب الذى لم يكن يمنح نجله الفرصة للمشاركة، قام بإقالة مدرب من منصب استمر فيه لـ 9 سنوات بالأهلى من أجل نجله".

وقال محمد عمارة في وقت سابق، أنه لا يوجد مانع من انضمام نجله لنادي الزمالك وبيراميدز خلال الأيام القادمة إذا كان لديه رغبة في ذلك ، خاصة بعد استغناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عن اللاعب الصاعد خلال الساعات الماضية.

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وأكد محمد عمارة فى تصريحات تليفزيونية أن رئيس قطاع الناشئين بالأهلي استبعد مدربا بالقطاع لأنه استبعد نجله من المشاركة فى المباريات، مضيفاً أنه لم يمر سوى أيام قليلة على تدريبات قطاع الناشئين ولا يعلم سبب رحيل نجله رغم أنه كان يقدم أداء مميزا ولا توجد أسباب فنية للاستبعاد.

كما أكد هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه فوجئ بقرار رئيس قطاع ناشئين بالنادي الأهلي خالد بيبو بالاستغناء عن نجله "عمر" خلال الأيام السابقة، موضحا أن تواجد نجله "عمر" داخل الأهلي كان بمجهود شخصى وليس بالواسطة وتم اختياره بسبب أدائه فى المباريات.

وأضاف هشام حنفى، لا أعلم سبب رحيل نجلي خاصة أن هذا التوقيت ليس وقت رحيل لاعبين، مشددا على أن رحيله عن الاهلي لأسباب غير فنية .