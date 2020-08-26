شكرا لقرائتكم خبر عن "الونش" جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام المقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت جاهزية محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، لمواجهة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، المقرر لها غداً، الخميس، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ 22 بالدورى الممتاز، وأكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب ستقام فى استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد الاتصالات التى أجراها مع رئيس هيئه استاد القاهرة.

وتعرض الونش لكدمة فى اليد خلال مران أمس، الثلاثاء، إلا أنه شارك فى تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعى، ليتأكد جاهزيته للمشاركة فى مواجهة الفريق الأبيض مع ذئاب الجبل، وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود أزمة جديدة بسبب ملعب مباراة الفريق المقبلة مع الزمالك بالجولة 22 فى الدورى والتى تقام الخميس المقبل، وأضاف عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، ملعبنا جاهز لاستضافة المباراة ومن حقنا أن نختار الملعب خاصة أن مباراة الإياب هى مباراة المقاولون، قبل أن يعلن منصور عبر موقع الزمالك الرسمى أن المباراة ستقام على ستاد القاهرة الدولى.

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