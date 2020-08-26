شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن سلبية مسحة كورنا قبل مواجهة الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكره القدم، برئاسة محمد سلطان، نادى الاتحاد السكندري بسلبية المسحة التى خضع لها لاعبو الفريق الأحد لـ 35 فردا، فى إطار استعداد الاتحاد لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الرابعة عصرا باستاد الإسكندرية غداً بالجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

كما أعلن محمد حليم، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، سلبية المسحة الخاصة التى خضع لها لاعبو فريقه والجهاز الفنى والإدارى، وفقا للبروتوكول المتفق عليه من قبل اللجنة العليا الطبية باتحاد الكرة وذلك قبل مواجهة الإتحاد السكندري.

ويسعى حرس الحدود، بقيادة محمد حليم، لتحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندرى، مستغلا الدفعة المعنوية التى حققها الفريق أمام طنطا والتعادل المرضي أمام الإسماعيلي فى الجولة الأخيرة.

ويعود إلى حرس الحدود خلال مواجهة الاتحاد عمرو الحلواني ظهير أيسر بعد غيابه عن المواجهة السابقة أمام طنطا للحصول على الانذار الثالث.

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وفى سياق متصل، عقد طلعت يوسف المدير الفني جلسه مع لا عبى الفريق وحثهم على أداء مباراة قويه أمام حرس الحدود ومواصلة الإنتصارات لضمان الزحف نحو المربع الذهبي والمشاركة في البطولات الأفريقية.

وطالب طلعت اللاعبين باستعادة ذاكره الانتصارات بعد أن غابت في المباريات السابقة بالهزيمة من أسوان والتعادل مع الزمالك والجون ودجلة.

واجتمع محمد مصيلحى رئيس النادى بالجهاز الفنى واللاعبين وشرح لهم قلق الجماهير من عدم تحقيق أى فوز وطالبهم بالأداء الرجولى والثلاث نقاط.