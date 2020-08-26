شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: أرسلنا خطابات مسجلة لأيمن حفنى.. والمسابقات تعاقبنا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن ناديه لا يخشى مواجهة الزمالك، المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام ويعتبرها بطولة خاصة.

وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لا نخشى أى فريق، وضغط المباريات سبب تذبذب نتائج الفريق، وأعتبر مواجهات الأهلى والزمالك مع الأندية الأخرى بطولة خاصة".

وعن أيمن حفنى، قال عضو مجلس المقاولون العرب، "نخاطب اللاعب بخطابات مسجلة بعلم الوصول ونرسل نسخة مصورة منها لاتحاد الكرة، ولكن أيمن حفنى لا يرد علينا، ومعرفش زعلان من إيه لم نصرح ضده بأى شىء".

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وعن طاهر محمد طاهر قال عضو مجلس المقاولون، "اللاعب تعرض للإصابة قبل عودة الدورى وبدأ يشارك فى التدريبات الجماعية وسيعود للمباريات فى الفترة المقبلة".

وأضاف عضو مجلس المقاولون، "أشعر أننا نعاقب على عودة الدورى بالجدول الذى وضعته لنا لجنة المسابقات، فهو مرهق للغاية نواجه الزمالك غداً الخميس ونجرى مسحة كورونا الجمعة ونسافر السبت للجونة ونلعب الأحد ونعود الاثنين للقاهرة ونتوجه الأربعاء للإسكندرية لملاقاة المصرى، ولا نتعرض ولكننا نسجل موقفاً".

ولم يشارك أيمن حفنى سوى فى 20 دقيقة بالموسم الجارى موزعة على ثلاث مباريات مع المقاولون العرب، صنع خلالها هدفاً واحداً، وكان اللاعب قد انتقل إلى المقاولون من المقاصة، باحثاً عن فرصة للمشاركة، بعد أن بقى على قوائم الانتظار فى مصر المقاصة، حيث كان حفنى قد انتقل من الزمالك إلى المقاصة فى بداية الموسم لمدة ثلاث سنوات إلا أن استنفاذ المقاصة للاستبدالات أبقت اللاعب على قوائم الانتظار حتى تمت إعارته إلى المقاولون.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة عقب الخسارة الأخيرة التى لحقت بذئاب الجبل بهدف نظيف أمام فريق أسوان، فى الجولة 21، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 هدفا.