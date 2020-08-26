شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والجونة بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق الجونة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز على استاد القاهرة الدولى، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة تحت شعار مصالحة جماهيره عقب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية فى لقاء القمة الذى أقيم السبت الماضى، فيما يسعى الفريق الساحلى للخروج بنتيجة إيجابية أمام متصدر الدورى، وفى التقرير التالى نلقى الضوء على كواليس مباراة الأهلى والجونة.

س: ماذا قدم الأهلى والجونة بعد عودة مسابقة الدورى من تجميد كورونا

ج: بعد عودة الدورى حصد الأهلى 7 نقاط من 4 مباريات، بدأها بالفوز على إنبى (2 – 0) ثم تعادل مع الإنتاج الحربى (1 – 1) وفاز على أسوان (3 – 0) ثم خسر أمام الزمالك (1 – 3)، فيما حصد الجونة نقطة واحدة من 3 مباريات بعد استئناف الدورى، بدأها بالتعادل مع الاتحاد السكندرى (1 – 1) ثم خسر مرتين أمام المقاصة ثم نادى مصر (0 – 1).

س: ما نتائج مواجهات الأهلى والجونة السابقة؟

ج: لعب الأهلى والجونة 14 مباراة قبل صدام الليلة، فاز المارد الأحمر فى 9 لقاءات وفاز الفريق الساحلى فى مباراة وحيدة وانتهت 4 بالتعادل، سجل الأهلى 22 هدفاً فى شباك الجونة فى مقابل 7 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلى.

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س: ما ترتيب الأهلى والجونة فى جدول الدورى؟

ج: الأهلى فى المركز الأول برصيد 56 نقطة من 21 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 2 وخسر مباراة واحدة وسجل 53 هدفاً وعليه 8 أهداف، بينما الجونة فى المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة من 21 مباراة أيضاً حيث تفوق الفريق فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 10 وسجل 16 هدفاً وعليه 27 هدفاً.

س: من هدافو الأهلى والجونة فى الدورى؟

ج: وليد سليمان (غائب) فى صدارة هدافى الأهلى هذا الموسم برصيد 7 أهداف، منها 3 أمام الجونة فى الدور الأول، بينما أحمد ياسر ريان (غائب) على رأس هدافى الجونة فى الدورى برصيد 5 أهداف، يليه أحمد حمدى والزامبى والتر بواليا برصيد 3 أهداف.

س: ماذا قدم فايلر وبيدرو مع الأهلى والجونة قبل صدام الليلة؟

ج: تولى السويسرى رينيه فايلر (46 سنة) مهمة المدير الفنى للأهلى فى 31 اغسطس الماضى، خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى، فيما يقود البرتغالى بيدرو بارنى (53 سنة) فريق الجونة منذ 1 يناير 2020 خلفاً للمدرب المؤقت رضا شحاتة، لعب الأهلى 34 مباراة تحت قيادة فايلر فاز فى 26 وتعادل فى 6 وخسر 2، بينما قاد بيدرو الجونة فى 10 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى 4 وخسر 4 مباريات أيضاً.

س: كيف انتهت المواجهة الأخيرة بين الأهلى والجونة؟

ج: المواجهة الأخيرة بين الأهلى والجونة انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد، سجلها وليد سليمان هاتريك وحسين الشحات هدفاً فى المباراة التى أقيمت بالدور الأول لدورى هذا الموسم على استاد خالد بشارة فى 25 نوفمبر 2019.