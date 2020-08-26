شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: فايلر مش مقتنع بصالح جمعة.. وناشئو الأهلى "ده وقتهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى غير مقتنع بلاعبه صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حاسس إن فايلر مش مقتنع بصالح جمعة، تحس إن اللاعب مش فى دماغه خالص، مثلا مباراة الجونة مع احترامى للجونة مباراة سهلة كان ممكن يشركه حتى لو ربع ساعة "

وأضاف حازم إمام، "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لظهور صالح جمعة مع الأهلى فى إصابات وغيابات كثيرة عن الفريق، فلو صالح كان فى الصورة كان فايلر ضمه لمباراة الجونة خاصة أن الناس بتقول إن صالح فى الفترة الأخيرة بيتدرب كويس".

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وأضاف الثعلب الصغير، "الأهلى لازم يمنح الفرصة للناشئين فى هذه المرحلة، الفريق عنده ضغط مباريات محلية وتنتظره مباريات أفريقية مهمة، والأهم عنده ناشئين مميزين نراهم فى الإعارات مع الفرق الأخرى ويخطفون الأنظار يبقى ليه مياخدوش الفرصة دلوقتى، خاصة أن الفريق اقترب من حسم الدورى، على الأقل لو حصل تراجع الناس هتلتمس الاعذار لأن المدرب بيفكر فى المستقبل زى ماحصل مع الزمالك، بقالنا كتير مشوفناش ناشئين الأهلى آخر واحد مثلا محمد هانى".

ووضع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، برنامجاً خاصاً لصالح جمعة لاعب الفريق من أجل تخفيض وزنه بالشكل الذى يعود به للوزن المثالى ويسمح له بالمشاركة فى مباريات الفريق، بعدما لاحظ فايلر أن "وزن" صالح مازال يُمثل عقبة فى طريق عودة اللاعب للمشاركة فى مباريات الأهلى، ورغم أن اللاعب التزم بشكل واضح فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وبات مُلتزماً للغاية إلا أن المدرب السويسرى مازال يرفض فكرة الاستعانة به فى المباريات بسبب أزمة الوزن، وتردد أن فايلر طالب اللاعب بتخفيض وزنه 6 كيلو جرامات حتى يصل للوزن المثالى الذى يؤهله لدخوله قائمة المباريات.

ورغم أن تقارير ذهبت خلال الأيام الماضية إلى أن اللاعب سيكون ضمن حسابات المدرب السويسرى فى مباراة الجونة الليلة، بعدما كشفت خسارة الأهلى الأخيرة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف أن الفريق بحاجة للاستعانة بصالح جمعة فى ظل تراجع مستوى معظم لاعبى لفريق بشكل واضح، الأمر الذى رفع من حدة الغضب ضد المدير الفنى وجعل الكثيرين يُطالبونه بتجهيز صالح جمعة وضمه لقائمة مباراة الجونة، غير أن المدير الفنى واصل استبعاد اللاعب الذى ظهر مُلتزماً بشكل واضح فى التدريبات ولا يحتاج إلا لفرصة من قبل المدير الفنى.