شكرا لقرائتكم خبر عن توابع القمة 120.. ماذا يفعل الزمالك فى الدورى بعد الفوز على الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى، فى القمة 120 تاريخيا بين القطبين، وسجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، فيما سجل هدف الأهلى ياسر إبراهيم، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثانى فيما تجمد رصيد الأهلى عند 56 نقطة فى قمة الدوري.

وتعرض النادى الأهلى لأول هزيمة فى الدورى الموسم بعد 20 مباراة على يد الزمالك، لكنه يواصل التربع على صدارة البطولة برصيد 56 نقطة بفارق 14 نقطة عن الأبيض.

ويعيش نادى الزمالك حالة معنوية كبيرة بعد الفوز في الديربى واستعادة الثقة بعد التعادل مع أف سى مصر، ويأمل في مواصلة الصحوة في بطولة الدورى استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

وخضع الزمالك لمسحة كورونا أمس استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، التى ستجمع الفريقان، غدا، الخميس، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يسعى الفريق الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته بعد الفوز فى القمة 120 على الأهلى فى الجولة الماضية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة الاثنين، مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش التدريبات، تم فيها إغلاق ملف القمة 120 التى شهدت فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى، وتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك بأن عليهم مواصلة خوض المباريات القادمة فى الدورى بنفس الروح القتالية التى ظهرت فى لقاء الأهلى من أجل حصد أكبر عدد من النقاط فى بطولة الدورى، بغض النظر عن فارق النقاط مع الفريق الأحمر، حيث يتواجد الزمالك فى المركز الثانى برصيد 42 نقطة ويتواجد الأهلى فى صدارة ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة