شكرا لقرائتكم خبر عن صالة نادى القناة تستقبل دورة مجمعة لتحديد آخر الصاعدين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف صالة نادى القناة بداية من غد، الخميس، دورة مجمعة فى كرة اليد على مدار 3 أيام، لتحديد فريق آخر يصعد لدورى المحترفين لكرة اليد بعدما استقبلت الصالة بالأمس مواجهتين فى كرة اليد جمعت بين طنطا والشمس وأسيوط والترسانة وصعد فريقا أسيوط والشمس لدورى المحترفين.

وتقام غدا فى الثانية ظهراً المواجهة الأولى فى الدورة المجمعة وتجمع بين بورسعيد ومركز شباب استاد المنصورة على أن تقام يوم الجمعة مواجهة ثانية تجمع بين الداخلية ومركز شباب استاد المنصورة ويوم السبت مواجهة ثالثة بين بورسعيد والداخلية.

من جهته أكد رئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر أنه تم اختيار صالة نادى القناة بالإسماعيلية بسبب توافر كل الإمكانيات المتاحة، مبديا سعادته بالتعاون المثمر مع منظومة هيئة قناة السويس بداية من سيادة الفريق أسامة ربيع الذى يوفر كل ما هو متاح .

Advertisements

وأكد أن مجلس إدارة نادى القناة، برئاسة عماد الخواجة، يقوم بتعاون مثمر للغاية مع اتحاد اليد كما أن الإجراءات الطبية داخل الصالة. وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.