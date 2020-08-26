شكرا لقرائتكم خبر عن محمود رزق على رادار الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مسئولو كرة القدم بالنادي الأهلي اهتمامهم بالتعاقد مع محمود رزق مدافع الفريق الأول بنادي الأتحاد السكندري لتعويض غياب محمود متولي الذي تعرض للاصابه بقطع كلي في الرباط الصليبي. ونال اللاعب إشادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وأكد ان إمكانيات اللاعب تؤهله للانضمام للقلعه الحمراء. ويسعى مسئولو القلعة الحمراء لتدعيم مركز الدفاع بعد إصابة كلاً من محمود متولي وسعد سمير وتكرار إصابة رامي ربيعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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