شكرا لقرائتكم خبر عن 800 ألف جنيه.. قيمة مشاركة أيمن حفني لمدة 10 دقائق مع المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، أن النادي تقدم بشكوى ضد أيمن حفني لاعب الفريق، لتغيبه المستمر عن تدريبات ذئاب الجبل.

وأشار المشرف على الكرة إلى أن اللاعب حصل على 800 ألف جنيه من مستحقاته المالية وشارك في 10 دقائق فقط منذ انضمامه للفريق، وأوضح فتحي أن النادي يجري اتصالات باللاعب ولم يرد عليها، مؤكدا أن المقاولون العرب لن يتنازل عن حقوقه تجاه اللاعب نهائيا.