شكرا لقرائتكم خبر عن 800 ألف جنيه.. قيمة مشاركة أيمن حفني لمدة 10 دقائق مع المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، أن النادي تقدم بشكوى ضد أيمن حفني لاعب الفريق، لتغيبه المستمر عن تدريبات ذئاب الجبل.
وأشار المشرف على الكرة إلى أن اللاعب حصل على 800 ألف جنيه من مستحقاته المالية وشارك في 10 دقائق فقط منذ انضمامه للفريق، وأوضح فتحي أن النادي يجري اتصالات باللاعب ولم يرد عليها، مؤكدا أن المقاولون العرب لن يتنازل عن حقوقه تجاه اللاعب نهائيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
97,478
-
تعافي
66,817
-
وفيات
5,280
كانت هذه تفاصيل خبر 800 ألف جنيه.. قيمة مشاركة أيمن حفني لمدة 10 دقائق مع المقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.