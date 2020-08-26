شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أوروبي لمهاجم الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الاول بالقلعة البيضاء، تلقى عرضا جادا من أحد الأندية الأوروبية للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.
وأشار المصدرإلى أن اللاعب أكد أنه لن يرحل عن النادي الابيض إلا بعد موافقة مجلس الإدارة، وأكد المصدر أن النادي الأوروبي سيكلف أحد مندوبيه من أجل التواصل مع مسئوولي الأبيض لمعرفة التفاصيل المالية بشأن اللاعب.
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