شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يرفض التجديد مع الإسماعيلي بسبب الأزمة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فشلت مفاوضات النادى الإسماعيلى، مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، لتمديد تعاقده الذي ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ورفض المهاجم التونسى عرض الدراويش للاستمرار بسبب الفوارق المادية الكبيرة بين مطالبه وعرض النادى الأصفر لتمديد عقده.

ويرتبط فخر الدين بن يوسف، بتعاقد مع الإسماعيلى انتهى في 30 يونيو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط في يناير الماضى في صفقة انتقال حروسجل هدفين خلال 4 مباريات بالدوري، وسط أنباء عن تلقي اللاعب عروض مغرية في الموسم الجديد.

وعلمت «المصري اليوم» أن الأزمة المالية التي يعانى منها النادي وكذلك عدم حصول لاعبي الإسماعيلي على رواتبهم الشهرية بشكل منتظم سبب رفض بن يوسف تجديد تعاقده مع قلعة الدراويش.