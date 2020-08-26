شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يؤجل عودة «أزارو» من المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرجأ رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، موعد حضور المغربي وليد أزارو، للمشاركة في التدريبات الجماعية وقرر منحه راحة إضافية، بعد أن كان مقرر حضوره نهاية أغسطس الجارى.

وكلف توماس بينيكل مخطط الأحمال، بمتابعة البرنامج التأهيلى الذي يؤديه في المغرب للحفاظ على لياقته البدنية ويكون جاهزا للتدريبات بدون مشاكل خاصة أنه لا يشارك في أي مباريات رسمية بعد انتهاء إعارته مع نادى الاتفاق السعودى.

وعلل فايلر قرار تأجيل حضور اللاعب لعدم مشاركتة في المباريات الرسمية بالدورى وإفريقيا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن أزارو، أنهى إعارته مع فريق الاتفاق السعودى في نهاية شهر يونيو الماضى، ورفض تمديد إعارتة اعتراضا على قرار خصم نسبة من مستحقاته لدى النادى السعودى بسبب ظروف كورونا.