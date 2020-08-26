شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب مسئوولو نادي بيراميدز، من حسم مفاوضاته مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بشأن انضمام رمضان صبحي، إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم، بعدما توصل الطرفان لاتفاق مبدئي على التفاصيل المالية.

ووفقًا لمصدر مسئوول بنادي بيراميدز، النادي الإنجليزي أبدى مرونة كاملة في اتمام الصفقة بعدما تواصل مع اللاعب وأكد لهم رغبته بالانتقال إلى بيراميدز، لافتا إلى أن هناك اتجاه لتسويق اللاعب في أوروبا بعد الحصول على الاستغناء الخاص به.