شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح فى الاتحاد السكندري بعد تتويج فريق السلة بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عمت الأفراح داخل نادى الاتحاد السكندرى، احتفالا بالحصول على كأس مصر لكرة السلة من بين أنياب الاهلى بالقاهرة بعد الفوز عليه 76/73 في إنجاز طيب يضاف للإنجازات المتعددة للفريق الأول لكرة السلة في اللعبة عربيا ومحليا، بعد أن قهر زعيم الثغر كل الظروف وعاد محملا بالكأس بقيادة مديره الفنى القدير أحمد مرعى، وبذلك يتوج سيد البلد بكأس مصر لأول مرة منذ سنوات ليحقق البطولة الثالثة هذا الموسم.

وأبدى محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد، سعادته الكبيرة بالإنجاز الكبير، مشيرا إلى أن إمكانيات نادى الاتحاد تحت أمر فريق السلة وجهازه الفنى بعد أن أسعد جماهير الإسكندرية دون استثناء، مؤكدا أن هدف النادي هو الوصول لنهائي البطولة العربية وبطولة الدورى الممتاز بعد الحصول على كأس مصر بعد غياب دام 8 سنوات كاملة.

وقال مصيلحي، إن حصول فريقه على اللقب لم يأت من فراغ ولكن جاء بناء على قيادة ووعي ودراية وحسن اختيار من مجلس الإدارة الجهاز الفنى للفريق وتلبية كل طلباتهم وهو الأمر الذي أثمر عن تحقيق العديد من البطولات التي دخلت دولاب النادي مؤخرا.

وكان مصيلحى، قد قام بإهداء تيشرت الاتحاد السكندرى لنجم كرة السلة عبدالرحمن نادر المحترف بنادى أوكلاهوما الامريكي دوري «NBA» عندما أعلن اللاعب بأنه يعشق نادى الاتحاد ويشجعه في مبارياته ويتابعه بصفة مستمرة وظهر اللاعب مرتديا تيشيرت الاتحاد على موقعه على فيس بوك مرتديا التيشرت في لفتة طيبة منه ردا على موقف مسؤولى الاتحاد السكندرى.