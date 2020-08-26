شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يوافق على إذاعة مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، إن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، ومن منطلق حرصه على العلاقة الجيدة مع جماهير الكرة المصرية وبالأخص جماهير نادي الزمالك الطرف الثاني لمباراة الفريق التي ستقام غدا الخميس في استاد القاهرة بالدوري، فقد قرر المجلس السماح بإذاعة المباراة.

وأكد فتحي أنه رغم الحصول على جزء من المستحقات فقط بعد المفاوضات مع الشركة الراعية استمرت على مدار الساعات الماضية إلا أن مجلس الإدارة فضل إذاعة اللقاء من أجل جماهير الكرة المصرية وجماهير نادي الزمالك.

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب قد هدد أمس بعدم إذاعة لقاء الزمالك بسبب تأخر الشركة الرعاية عن تسديد باقي المستحقات المتأخرة وشهدت الساعات الماضية انفراجة بعد دفع الشركة جزءا من المتأخرات وتعهدت بجدولة باقي المديونية.