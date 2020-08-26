شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفقد جهود «ريكو» أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم فريق مصر المقاصة، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها في السادسة والنصف مساء غدا، على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ 22 لبطولة الدورى الممتاز.

وينتظر أن يركز إيهاب جلال المدير الفنى للفريق خلال المران الختامى على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها بالمباراة بجانب مراجعة الخطة التي استقر عليها لمواجهة دجلة.

ويعول جلال، على الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعد الفوز الأخير على المصرى بهدفين للاشىء ليرتفع رصيد المقاصة إلى 23 نقطة في المركز الحادى عشر.

ويفقد الفريق جهود صلاح ريكو بسبب إيقافه لحصوله على 3 بطاقات صفراء، فيما يدخل دجلة المباراة برصيد 20 نقطة في المركز العاشر بعد تعادلة الأخير مع الاتحاد السكندرى بدون أهداف.