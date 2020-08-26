شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكثف تحضيراته لمواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا، غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدورى الممتاز.

ويقود التدريبات أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة، بعد قرار استبعاد ديديه جوميز، من تدريبات الفريق بسبب سوء النتائج.

وركز الجهاز الفنى خلال التدريبات الأخيرة على مجموعة من التدريبات الخططية أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية واستغلال التسديدات باعتبارها أحد الحلول لهز شباك المنافسين كما تضمنت التدريبات علاج أخطاء اللاعبين التي ظهرت في آخر مواجهتين من أجل تجنب تكرارها في لقاء طنطا المقبل.