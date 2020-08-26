شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: إذا عاد حارس الزمالك لن أستمر مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الكروي الاول بنادي الإسماعيلي، أنه لن يسمح بعودة محمد عواد حارس مرمى الزمالك، إلى الدراويش طالما ظل مدربا لحراس الفريق.
وقال «الصغير» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن عواد لن يعود إلى الإسماعيلي نهائيا بعدما رحل بطريقة لا تليق بالنادي، لافتا إلى أن الفريق لايحتاج إلى حارس مرمى آخر في ظل تألق محمد مجدي.
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