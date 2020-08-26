شكرا لقرائتكم خبر عن «كشري»: أسوان كان الأقرب للفوز على أنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد عبدالمنعم «كشري» المدير الفنى لفريق أسوان، ارتياحه عن مستوى فريقه الذي يقدمه خلال الفترة الماضية، بالفوز على المقاولون العرب ثم التعادل مع إنبي، في المباراة التي أقيمت أمس، على أرض ملعب ستاد بتروسبورت.
وأوضح كشري، أن فريقه كان الأقرب للفوز على الفريق البترولى بشهادة الجميع بالرغم من غياب 7 عناصر أساسية عن تشكيل الفريق، وهي غيابات لا يوجد فريق في الدوري يتحملها، وكنا أحق بالفوز خاصة أننا أهدرنا الكثير من الفرص، وأشكر لاعبي الفريق على هذا الأداء، والفار الذي أعطانا حقنا بعد الهدف الذي احتسبه الحكم تسلل.
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