ريفالدو: سيحتاج كومان إلى الوقت للبناء إذا رحل ميسي وسواريز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

أشار اللاعب السابق ​ريفالدو​ إلى أن المدرب رونالد ​كومان​ سيحتاج إلى وقت لإعادة البناء إذا غادر ليونيل ميسي ولويس ​سواريز​ ​برشلونة​.



وقال ريفالدو: "تم التعاقد مع رونالد كومان لتجديد فريق برشلونة وإعادة الفريق إلى المسار الصحيح بسرعة. وضعه كلاعب بارز في برشلونة، والذي سجل هدف الفوز عندما فاز النادي بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، قد يمنحه هامشًا إضافيًا للخطأ، خاصة بعد الخروج المحتمل لميسي ولويس سواريز". إعلان

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وأضاف: "إذا رحل هذان اللاعبان، فسيعيد كومان البناء من لا شيء تقريبًا لذا آمل أن يحصل على الوقت لأنه قد يستغرق بعض الوقت لإعادة برشلونة إلى قوته الكاملة".