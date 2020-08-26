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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارسيليا يجدد عقد حارسه مانداندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
أعلن نادي اوليمبيك مارسيليا الفرنسي عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق المخضرم ستيف مانداندا حتى صيف عام 2024.
ولعب صاحب الـ 35 عاماً حتى الان 13 موسماً مع امراء الجنوب منذ إنضمامه الى الفريق من نادي لو هافر في عام 2007.
و لعب الحارس الدولي الفرنسي 549 مباراة مع مارسيليا حتى الآن منها 29 مباراة في الموسم الماضي.
وستتواصل حكاية الحارس الاسطوري مع النادي لأربعة مواسم إضافية، على ان ينتهي عقده وهو في سن الـ 39 عاماً.
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