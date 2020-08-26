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مارسيليا يجدد عقد حارسه مانداندا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

أعلن نادي ​اوليمبيك مارسيليا​ الفرنسي عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق المخضرم ​ستيف مانداندا​ حتى صيف عام 2024.

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ولعب صاحب الـ 35 عاماً حتى الان 13 موسماً مع امراء الجنوب منذ إنضمامه الى الفريق من نادي لو هافر في عام 2007.

و لعب الحارس الدولي الفرنسي 549 مباراة مع مارسيليا حتى الآن منها 29 مباراة في الموسم الماضي.

وستتواصل حكاية الحارس الاسطوري مع النادي لأربعة مواسم إضافية، على ان ينتهي عقده وهو في سن الـ 39 عاماً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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