ارسنال يرفض عرض وولفرهامبتون مقابل نايلز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

قدم نادي ​وولفرهامبتون​ عرضًا مبدئيا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب آينزلي مايتلاند نايلز، لكن رفضه ​أرسنال​.

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إلا أن المحادثات بين الناديين جارية ومن المتوقع أن يعود وولفرهامبتون بعرض أعلى، ويُعتقد أن أرسنال يريد 20 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

من جهته، يحرص مدرب وولفرهامبتون نونو إسبريتو سانتو على تعزيز كل من مركز خط الوسط وخيارات الظهير، ويتناسب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مع كلتا الحالتين.

يُذكر أن نايلز لعب 32 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي.