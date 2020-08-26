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ارسنال يرفض عرض وولفرهامبتون مقابل نايلز

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارسنال يرفض عرض وولفرهامبتون مقابل نايلز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

قدم نادي ​وولفرهامبتون​ عرضًا مبدئيا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب آينزلي مايتلاند نايلز، لكن رفضه ​أرسنال​.

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إلا أن المحادثات بين الناديين جارية ومن المتوقع أن يعود وولفرهامبتون بعرض أعلى، ويُعتقد أن أرسنال يريد 20 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

من جهته، يحرص مدرب وولفرهامبتون نونو إسبريتو سانتو على تعزيز كل من مركز خط الوسط وخيارات الظهير، ويتناسب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مع كلتا الحالتين.

يُذكر أن نايلز لعب 32 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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