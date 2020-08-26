شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة كورنا قبل مواجهه حرس الحدود فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد سلطان نادى الاتحاد السكندري بسلبيه المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق أمس الاحد لعدد٣٥ فرد ، في اطار استعداد الاتحاد لمواجهه حرس الحدود والمقرر لها الرابعة عصرا على استاد الإسكندرية غدا بالجولة الـ٢٢ من عمر مسابقه الدوري الممتاز.

كما أعلن محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود سلبية المسحة الخاصة التى خضع لها لاعبيه فريقه والجهاز الفنى والإداري وفقا للبروتوكول المتفق عليه من قبل اللجنة العليا الطبية باتحاد الكرة وذلك قبل مواجهة الإتحاد السكندري.

ويسعى حرس الحدود بقيادة محمد حليم لتحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندري مستغلا الدفعة المعنوية التى حققها الفريق أمام طنطا والتعادل المرضي أمام الإسماعيلي فى الجولة الأخيرة.

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ويعود إلى حرس الحدود خلال مواجهة الإتحاد عمرو الحلواني ظهير أيسر بعد غيابه عن المواجهة السابقة أمام طنطا للحصول على الانذار الثالث.

وفى سياق متصل عقد طلعت يوسف المدير الفني جلسه مع لا عبى الفريق وحثهم على أداء مباراة قويه أمام حرس الحدود ومواصلة الإنتصارات لضمان الزحف نحو المربع الذهبي والمشاركة في البطولات الأفريقية.

وطالب طلعت اللاعبين باستعادة ذاكره الانتصارات بعد أن غابت في المباريات السابقة بالهزيمة من أسوان والتعادل مع الزمالك والجون ودجلة.

واجتمع محمد مصيلحى رئيس النادى بالجهاز الفنى واللاعبين وشرح لهم قلق الجماهير من عدم تحقيق أى فوز وطالبهم بالأداء الرجولى والثلاث نقاط.