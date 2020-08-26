شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول بين طلائع الجيش وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش وسموحة بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمع الفريقين حالياً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وشهد الشوط الأول محاولات غير دقيقة من الفريقين لهز الشباك ولكن دون جدوى ، فيما غادر عمار حمدى لاعب الأهلى المعار لطلائع الجيش مباراة فريقه مع سموحة متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعد أن تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع إستبداله باللاعب أحمد كابوريا.

*تشكيل الطلائع وسموحة

بدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع المباراة بتشكيل مكون من :"محمد بسام وأحمد سامى وعلى الفيل وعاصم صلاح وأبو المجد بوشا وعمرو السيسى ومهند لاشين وعمار حمدى وكريم طارق وأحمد سمير وناصر منسى".

وتضم دكة بدلاء الطلائع كل من: "محمد شعبان وخالد سطوحى وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وعبد الرحمن زولا ومحمد شحاته وأحمد كابوريا ومحمد ناصف وعمرو جمال".

فى المقابل بدأ حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة مباراته مع الطلائع بتشكيل ضم كل من :"عمر صلاح وأحمد جمال ورجب نبيل ويوسف ديوب وأحمد أبو الفتوح ومحمد كوفى وديربك وأحمد حمص وأمومو وصلاح محسن وحسام حسن"

وتضم دكة بدلاء سموحة كل من :"محمد طلعت وشريف رضا والسيد فريد ومحمد نادى وأحمد مكى ومحمد الترهونى وفارس مجاهد وحسين تيمور وخالد عبد الفتاح".

*أخر مواجهة للطلائع وسموحة

دخل الطلائع مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سموحة من منافسه بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

*ترتيب طلائع الجيش وسموحة فى جدول الدوري

يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفًا، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 27 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 12 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا.

*تاريخ مواجهات الطلائع وسموحة

تاريخيا تحمل مواجهة اليوم، الرقم 14 فى تاريخ مواجهات الفريقين فى مسابقة الدورى، حيث لم يلتق الفريقان سوى فى 7 مواسم فقط رغم تواجد الفريقين فى الدورى الممتاز سويا للعام العاشر على التوالى، لأن الفريقين لم يلتقيا ثلاثة مواسم متتالية بسبب إلغاء المسابقة ودورى المجموعتين.

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أول مواجهة جاءت فى الأسبوع الـ12 "12 نوفمبر 2010" بإستاد الإسكندرية، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق تقدم إيهاب المحص للضيوف قبل النهاية بثلث ساعة، وتعادل أحمد بلال فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وأدار المباراة الحكم محمد قطب.

بينما شهدت أول مواجهة للفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، أول فوز للضيوف بهدف دون رد سجله الغانى صامويل أفوام فى الشوط الأول "الجمعة 24 يونيو 2011" وأدار المباراة الحكم محمد عباس.

وبعد غياب أكثر من ثلاثة مواسم عاد الفريقان ليلتقيا مجددا على نفس الملعب فى "30 سبتمبر 2014" وشهدت الفوز الوحيد لطلائع الجيش وكان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة مثير حيث حول الطلائع تأخره بهدفين مقابل هدف إلى فوز فى الدقائق الأخيرة، تقدم إسلام كمال فى الدقيقة 20 وتعادل الراحل علاء على للضيوف فى الدقيقة 45، وقبل نهاية الشوط تصدى محمد صبحى لضربة جزاء سددها إسلام كمال .

وفى الدقيقة الثامنة من الشوط الثانى تقدم إبراهيم عبدالخالق للضيوف، قبل أن يعود محمد صبحى ويتصدى لضربة جزاء ثانية فى المباراة فى الدقيقة 76 من المتخصص محمود فتح الله .

ولكن فى الدقيقة 90 يدرك البديل أحمد سعيد أوكا التعادل للجيش قبل أن يقتنص المدفعجى المعتز إينو البديل أيضا هدف الفوز للجيش فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وأدار المباراة الحكم ابراهيم نور الدين.

تاريخيا، مواجهة اليوم متكافئة، حيث فاز طلائع الجيش فى 4 مواجهات فيما فاز سموحة فى 5 لقاءات وانتهت 4 مباريات بالتعادل، منها تعادلين سلبيين، سجل سموحة 13 هدفا مقابل 11 هدف للطلائع، وخلت مباريات الفريقين من الأهداف الموسم الماضي.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الفريق السكندرى حسام حسن ووانجا، وسجل هدف الطلائع أحمد سمير فى المباراة التى أقيمت على ستاد الإسكندرية فى 2 ديسمبر 2019 .

*بسيونى يبحث عن المنطقة الدافئة وصدقى يسعى لتصحيح المسار

طالب عبد الحميد…