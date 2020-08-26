شكرا لقرائتكم حازم إمام:السويشال ميديا كانت هتقول عليا "أبناء عاملين".. وهتقتل فلافيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن تأثير السويشال ميديا فى الوقت الحالى أصبح مؤثر للغاية على مستقبل اللاعبين وتكاد تنهى رحلتهم مبكراً مع الساحرة المستديرة لمجرد غلطة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الاهلى بعد مباراة القمة ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت :"احياناً بيكون ليها مميزات واحياناً اخرى تكون سبباً فى سلبيات كبيرة وأكبر مثال واقعة مروان محسن ، وسألت نفسى لو فلافيو كان موجود فى زمن السويشال ميديا كان مصيره ايه مع الاهلى ، لو تفتكروا قعد سنة لم يسجل هدف ومع ذلك كمل ولم يتعرض لهجوم وأصبح من أساطير الأهلى".

وتابع حازم إمام :"أنا كمان فى بداية حياتى ظهرت بمستوى سيىء ولو السويشال ميديا كانت موجودة وقتها زى دلوقتى كانوا هيقولوا عليا أبناء عاملين ويخلصوا عليا وكان زمانى ولا حد يعرفنى ".

كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن رمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى والأهلى السابق يضع الانتقال لبيراميدز فى ثانى أولوياته، مؤكداً أن "العفيجى" لم يوقع حتى الآن للفريق السماوى، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "معلوماتى الشخصية وعرفتها من رمضان صبحى نفسه أنه عايز يحترف، ولم يوقع لبيراميدز حتى الآن، ويتمسك بالحصول على عرض احترافى ويضع الانضمام لبيراميدز فى المرتبة الثانية حال عدم وصول عرض احتراف مميز له".

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وأضاف الثعلب الصغير، "رمضان صبحى مستواه تطور بطريقة مذهلة فى الفترة الأخيرة أصبح أكثر نضجاً، وبلغة الكورة بقى لاعب "تقيل" يرجح كفة أى فريق يلعب بصفوفه، وطبعا سمعنا عن مفاوضات الزمالك لضمه وبالفعل سيكون إضافة رائعة للفريق الأبيض لو كانت الصفقة تمت".

وعن أحمد فتحى قال حازم إمام، "فى رأيى أحمد فتحى يلعب على أى حد ياجماعة، مفيش لاعب فى مصر يقعد أحمد فتحى، وفتحى هيكسر الدنيا فى أى مكان يروحه، والأهلى لازم يستفيد من قلب وروح وخبرة أحمد فتحى لآخر لحظة فى عقده".

وعن بادجى قال الثعلب الصغير، "دماغه رائعة بس محتاج يطور مهارات قدمه حتى يصبح مهاجما متكاملا".

وعن الأهلى قال حازم إمام، "مفيش حاجة اسمها مؤامرات، لو الزمالك خسر القمة كانت الدنيا هتولع عنده، معروف أن الهزيمة بتجيب مشاكل والفوز بيغطى على أى سلبيات، يبقى الصح نقفل على نفسنا ونلم الفرقة ونرجع نكسب تانى".