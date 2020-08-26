شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يقرر صرف الدفعة الثالثة من متأخرات الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى صرف الدفعة الثالثة من متأخرات الحكام خلال اليومين المقبلين ، نظرا للظروف التى تمر بها أسرة التحكيم و الكرة الطائرة طوال الفترة الماضية بسبب إيقاف النشاط نظرا لجائحة كورونا قبل عودته مجددا .

يأتى ذلك فى إطار دعم منظومة التحكيم فى الكرة الطائرة و التى تضعها اللجنة المؤقتة كأولويات الإصلاح و التطوير فى الإتحاد .

ومن جانبه كشف إيهاب عزمى عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة عن تفعيل صرف مستحقات الحكام بالكروت الممغنطة بعد فتح حساب بنكى جديد خاص للحكام بداية من نوفمبر القادم تزامنا مع إنطلاق موسم جديد .

و أكد عزمى على إن تأخر فتح الحساب البنكى جاء بسبب إعتراض الجهة الإدارية على مسمى الحساب الخاص للحكام للإستقرار على أن يكون حساب اخر للإتحاد للصرف على الحكام و ليس حساب للحكام .

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و قامت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة بإلزام الأندية بإبرام عقود للمدربين من أجل الحفاظ على حقوق مدربى الكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة .

شكلت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، لجنة طبية برئاسة الدكتور حسام بهجت للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى عودة النشاط لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأسندت اللجنة المؤقتة مهمة الإشراف على اللجنة إلى سامى إبراهيم عضو مجلس الإدارة لتولى شئون الإجراءات الطبية و الإحترازية .

أنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضي والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والاعتماد، حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة اعتماد باقي تصنيفات الاتحادات تباعا من أجل مراجعتها واعتمادها.