شكرا لقرائتكم عمار حمدي يتوجه للمستشفى لإجراء أشعة بعد إصابته فى مباراة الطلائع وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر عمار حمدى لاعب الأهلى المعار لطلائع الجيش مباراة فريقه مع سموحة المقامة حالياً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعد أن تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع إستبداله باللاعب أحمد كابوريا. وبدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع المباراة بتشكيل مكون من :"محمد بسام وأحمد سامى وعلى الفيل وعاصم صلاح وأبو المجد بوشا وعمرو السيسى ومهند لاشين وعمار حمدى وكريم طارق وأحمد سمير وناصر منسى". وتضم دكة بدلاء الطلائع كل من: "محمد شعبان وخالد سطوحى وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وعبد الرحمن زولا ومحمد شحاته وأحمد كابوريا ومحمد ناصف وعمرو جمال". Advertisements فى المقابل بدأ حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة مباراته مع الطلائع بتشكيل ضم كل من :"عمر صلاح وأحمد جمال ورجب نبيل ويوسف ديوب وأحمد أبو الفتوح ومحمد كوفى وديربك وأحمد حمص وأمومو وصلاح محسن وحسام حسن" وتضم دكة بدلاء سموحة كل من :"محمد طلعت وشريف رضا والسيد فريد ومحمد نادى وأحمد مكى ومحمد الترهونى وفارس مجاهد وحسين تيمور وخالد عبد الفتاح". وأوصت لجنة التخطيط في النادي الاهلي برئاسة محسن صالح بضرورة عودة عمار حمدي صانع العاب الفريق المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم، وذلك لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوي لافت طوال فترة إعارته مع الطلائع ومن قبلها مع الاتحاد السكندري، ورفض مسئولو الأهلي بقاء عمار حمدي مع الفريق بداية الموسم الجاري لعدم وجود حاجة لخدماته ليتم اتخاذ قراراً بإعارته للحصول على فرصة اللعب وهو ما حدث، ونجح اللاعب في اثبات قدراته واحقيته في ارتداء القميص الأحمر، ويملك عمار حمدي العديد من العروض الخارجية والداخلية أبرزها من أندية الاتحاد السكندري وسموحة بالإضافة للطلائع الذي يرغب في تجديد إعارته، إلا أن الاتجاه الأقرب داخل النادي الأهلي حالياً هو عودة اللاعب فور انتهاء اعارته.

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