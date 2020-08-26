شكرا لقرائتكم منتخب اليد فى رحلة بحرية بالغردقة خلال الاستعداد لمونديال 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض منتخب مصر لكرة اليد، رحلة بحرية فى أحد شواطىء الغردقة خلال المعسكر المقام حاليا استعدادا لبطولة كأس العالم مصر2021، المحدد لها الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري وأبدى اللاعبون والمدير الفنى الآسبانى إعجابهم الشديد بمدينة الغردقة وشواطئها طول شواطئها المذهلة، وقام فريق منتخب كرة اليد بأنشطة بحرية مميزة خلال الرحلة كالغطس والسنوركلينج.

وحرصت إدارة فندق معسكر منتخب اليد بالغردقة على تنظيم استقبال للاعبين بالكحول و الورود لحظة الوصول، استعدادا لمونديال مصر 2021، والذى ينطلق تحت إجراءات وقائية عالية المستوى، بعدما أعلن مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد سلبية عينات جميع لاعبى منتخب اليد من فيروس كورونا المستجد، بعد إجراء مسحات طبية للمنتخب بالكامل ضمن البروتكول العلاجي الذى تم توقيعه مؤخرا مع أحد المستشفيات.

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وأوضح مؤمن صفا أنه تواصل مع الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم وأبلغه بسلبية عينات المنتخب والجهاز الفني والإدارى، وقال صفا إن الأمر خطوة جيدة قبل انطلاق معسكر المنتخب الأول استعدادا للمونديال المقرر إقامته يناير المقبل بمصر بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا حيث بدأ المنتخب، الخطوة الأولى من الاستعدادا بمعسكر الغردقة الذى يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل لمدة 6 أسابيع.

وأشاد صفا بالبروتكول العلاجي وبتعاون رئيس اللجنة الطبية للمونديال في دعم منتخب اليد الذي يستعد للحدث العالمي الأبرز على الساحة الرياضة بمشاركة 32 دولة من دول العالم، وأكد أمين صندوق اليد حرص الاتحاد على الإجراءات الاحترازية التى شددت عليها وزارة الصحة حرصا على سلامة الجميع من الوباء.