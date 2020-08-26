شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل طلائع الجيش وسموحة لمواجهة الجولة 22 للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش تشكيل مباراته مع سموحة المقرر لها الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز ، وضم التشكيل كل من :"محمد بسام وأحمد سامى وعلى الفيل وعاصم صلاح وأبو المجد بوشا وعمرو السيسى ومهند لاشين وعمار حمدى وكريم طارق وأحمد سمير وناصر منسى".

وتضم دكة بدلاء الطلائع كل من :"محمد شعبان وخالد سطوحى وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وعبد الرحمن زولا ومحمد شحاته وأحمد كابوريا ومحمد ناصف وعمرو جمال".

فى المقابل أعلن حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة تشكيل مباراته مع الطلائع والذى ضم كل من :"عمر صلاح وأحمد جمال ورجب نبيل ويوسف ديوب وأحمد أبو الفتوح ومحمد كوفى وديربك وأحمد حمص وأمومو وصلاح محسن وحسام حسن".

وتضم دكة بدلاء سموحة كل من :"محمد طلعت وشريف رضا والسيد فريد ومحمد نادى وأحمد مكى ومحمد الترهونى وفارس مجاهد وحسين تيمور وخالد عبد الفتاح".





*أخر مواجهة للطلائع وسموحة

يدخل الطلائع مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سموحة من منافسه بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.





*ترتيب طلائع الجيش وسموحة فى جدول الدوري

يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 27 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 12 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.





*تاريخ مواجهات الطلائع وسموحة

تاريخيا تحمل مواجهة اليوم، الرقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، حيث لم يلتق الفريقان سوى فى 7 مواسم فقط رغم تواجد الفريقين في الدوري الممتاز سويا للعام العاشر على التوالي، لأن الفريقين لم يلتقيا ثلاثة مواسم متتالية بسبب إلغاء المسابقة ودوري المجموعتين .

أول مواجهة جاءت في الأسبوع الـ12 "12 نوفمبر 2010" بإستاد الإسكندرية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق تقدم إيهاب المحص للضيوف قبل النهاية بثلث ساعة، وتعادل أحمد بلال في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وأدار المباراة الحكم محمد قطب.

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بينما شهدت أول مواجهة للفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكري، أول فوز للضيوف بهدف دون رد سجله الغاني صامويل أفوام في الشوط الاول "الجمعة 24 يونيو 2011" وأدار المباراة الحكم محمد عباس.

وبعد غياب أكثر من ثلاثة مواسم عاد الفريقان ليلتقيا مجددا على نفس الملعب في "30 سبتمبر 2014" وشهدت الفوز الوحيد لطلائع الجيش وكان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثير حيث حول الطلائع تأخره بهدفين مقابل هدف الى فوز في الدقائق الأخيرة، تقدم إسلام كمال في الدقيقة 20 وتعادل الراحل علاء علي للضيوف في الدقيقة 45، وقبل نهاية الشوط تصدى محمد صبحى لضربة جزاء سددها إسلام كمال .

وفى الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني تقدم إبراهيم عبدالخالق للضيوف، قبل أن يعود محمد صبحى ويتصدى لضربة جزاء ثانية في المباراة في الدقيقة 76 من المتخصص محمود فتح الله .

ولكن في الدقيقة 90 يدرك البديل أحمد سعيد أوكا التعادل للجيش قبل أن يقتنص المدفعجي المعتز إينو البديل أيضا هدف الفوز للجيش في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وادار المباراة الحكم ابراهيم نور الدين.

تاريخيا، مواجهة اليوم متكافئة، حيث فاز طلائع الجيش فى 4 مواجهات فيما فاز سموحة فى 5 لقاءات وانتهت 4 مباريات بالتعادل، منها تعادلين سلبيين، سجل سموحة 13 هدفا مقابل 11 هدف للطلائع، وخلت مباريات الفريقين من الأهداف الموسم الماضي.

وانتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين هذا الموسم بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف ، سجل ثنائية الفريق السكندرى حسام حسن ووانجا ، وسجل هدف الطلائع أحمد سمير فى المباراة التى أقيمت على ستاد الاسكندرية فى 2 ديسمبر 2019 .





*بسيونى يبحث عن المنطقة الدافئة وصدقى يسعى لتصحيح المسار

طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة وتحقيق الفوز الثانى على التوالي للوصول للمنطقة الدافئة والابتعاد عن شبح الهبوط فيما يسعى حمادة صدقى المدير الفني لسموحة لتعديل مسار فريقه بعد الخسارة التي تلقاها في الدقائق الأخيرة من مباراته مع بيراميدز لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى للمسابقة.