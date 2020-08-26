شكرا لقرائتكم ستاد الأهلي يستضيف مواجهة الأحمر والوداد بنصف نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، ستاد الأهلي we السلام لاستضافة مواجهة الأهلى والوداد المغربى، المقرر لها يوم 3 أكتوبر، وذلك فى السابعة مساءً، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وسيقام لقاء الذهاب بين الفريقان فى المغرب يوم 26 من شهر سبتمبر المقبل، حيث يسعى الفريق الأحمر لعبور الوداد من أجل الوصول إلى النهائى الأفريقى حيث سيلتقى الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهتى الزمالك مع الرجاء المغربى.

أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك بأن لقاء العودة الخاص بالفريق سيقام فى السابعة مساء يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد برج العرب، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث تأهل الفريق الأبيض إلى منافسات نصف النهائى بالبطولة الأفريقية عقب تخطيه عقبة الترجى التونسى، بعدما فاز عليه ذهاباً فى دور ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يُهزم فى الإياب بتونس، بهدف دون رد، ليتأهل إلى نصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليواجه الرجاء المغربى.

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وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، قد أعلن عن موعد مباراتى الزمالك أمام الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأكد المشرف العام على الكرة بالزمالك أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستقام فى المغرب يوم 25 سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة العودة فى مصر يوم 2 أكتوبر المقبل، وحال تأهل الزمالك إلى النهائى الافريقى فسوف يواجه الفائز من الأهلى والوداد المغربى اللذين يلتقيان فى نصف النهائى الآخر.

من ناحية أخرى، قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق لقائمة مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غداً، الخميس، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ 22 بالدورى الممتاز، حيث أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب ستقام فى استاد القاهرة الدولى، وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئه الاستاد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، إلا أن الأبيض خاض 21 مباراة فقط حتى الآن، بفارق مباراة عن بيراميدز الذى خاض 22 مباراة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، ويتنافس الثلاث أندية على المركز الثانى من أجل حصد بطاقة المشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما تصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.