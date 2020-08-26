شكرا لقرائتكم غدا .. الأهلي يخضع لمسحة كورونا .. وفايلر يرفض الراحة قبل مواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني والأداري والطبي بالفريق لمسحة طبية صباح غداً ، الخميس، للكشف عن كورونا قبل مباراة المصري المقرر لها الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري الممتاز ، ورفض الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد مباراة الجونة المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ22 للدوري وقرر الجهاز الفني إستئناف تدريباته غدا الخميس استعدادا لمواجهة المصري.

من ناحية أخرى ، استفسر مسئولو الأهلي من نظرائهم فى اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وكذلك السفارة المصرية فى المغرب، عن حقيقة الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية حول رغبة نادى الوداد المغربي في تأجيل موعد مباراتى الفريقين فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب انتشار "فيروس" كورونا بالنادي المغربى الفترة الماضية.

وشهدت الأيام الماضية أنباء من داخل نادى الوداد تُفيد باستعداده لتقديم طلب رسمى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل مباراتى الأهلي اللتين تحدد إقامتهما يوم 25 أو 26 سبتمبر بالمغرب (مباراة الذهاب) و3 أكتوبر المقبل بالقاهرة (مباراة العودة).

وفتحت إدارة الأهلي خطوط اتصال مع أكثر من جهة داخلية وخارجية لمعرفة حقيقة الأنباء التى ترددت بشأن تأجيل المباراة، خاصة أن القلعة الحمراء بدأت مؤخراً الاستفسار من السفارة المصرية بالمغرب عن عدة أمور خاصة بالمباراة وترتيبات الرحلة المرتقبة.

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على صعيد متصل، قرر سعيد الناصيرى، رئيس نادى الوداد، نقل مقر إقامة الفريق من الفندق الذى يقيم فيه حاليا فور تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا فى صفوف الفريق مؤخرا، فقد تلقى الوداد ضربة جديدة بعد إصابة 3 لاعبين جدد بالفيروس بعد ظهور نتائج الاختبارات التى خضع الفريق، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس داخل الفريق إلى 11 حالة.

وقال موقع le360 سبورت المغربى، إن مسئولى الوداد اضطروا لتغيير مقر الإقامة رغبة منها فى التنقل لفندق أفضل من شأنه أن يوفر خدمات أفضل خاصة فيما يتعلق بالشروط الصحية المتعلقة بوسائل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت رابطة الدورى المغربى قد قررت تأجيل ثلاث مباريات، فى الجولة الرابعة والعشرين، وهى مباراة أولمبيك خريبكة مع نهضة بركان، رجاء بنى ملال واتحاد لطنجة ومباراة نهضة الزمامرة والوداد البيضاوى.

وأصبح فيروس كورونا يمثل كابوسا لمسئولى الكرة المغربية، بعد تأجيل عدد كبير من مباريات الدوري، خلال الفترة الأخيرة، بعد إصابة عدد كبير من اللاعبين بالفيروس..ويتصدر الرجاء، جدول ترتيب الدورى المغربى، برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط، عن الوداد الوصيف، برصيد 40 نقطة.